Минск, , 22:50 — REGNUM На необходимость защиты внутреннего рынка Белоруссии при открытости белорусской экономики нацелил новый состав правительства Александр Лукашенко. Об этом он заявил сегодня, 4 июня, выступая в президентском дворце.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50−55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Он также отметил, что «упускается решение таких взаимосвязанных задач, как импортозамещение и повышение качества выпускаемой продукции».

«Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос, — сказал Лукашенко. — Ссылались на какие-то обязательства. Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин. Она закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет, вот и закрылись».

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Лукашенко озадачил новый состав правительства во главе с Романом Головченко: «Почему другие страны так защищают свой внутренний рынок? Они же нам не открыли его. И даже если мы к своим друзьям обращаемся, когда хотим что-то продать, нас год-два мусолят, пока не представим список и не покажем, сколько, каким объемом и по какой цене мы будем продавать свою продукцию на их рынках. Все управляют этим».

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