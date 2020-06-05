Тегеран, , 08:57 — REGNUM 4 июня новоизбранный спикер иранского меджлиса (парламента) Мохаммад-Бакер Калибаф выразил готовность Ирана следить за полным выполнением существующих договоренностей с Россией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Данное заявление Калибаф сделал в ответ на поздравительное послание председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина по случаю его избрания спикером иранском парламента.

Калибаф также заявил, что меджлис Ирана готов действовать в рамках механизма совместной парламентской комиссии, которая ускорит реализацию взаимных договоренностей.

«Продолжение двусторонних конструктивных парламентских встреч и переговоров сыграет ведущую роль в укреплении дружественных отношений на международной и региональной арене», — отметил Калибаф.

Спикер также пожелал процветания и успехов дружественным народу и правительству Российской Федерации.

28 мая Калибаф с 230 голосами из общего числа 264 был избран новым спикером иранского парламента, представители которого были отобраны после февральских всеобщих выборов.