Донецк, , 22:43 — REGNUM В Донбассе ответным огнём Народной милиции ДНР уничтожена боевая машина пехоты (БМП) 28-й бригады ВСУ, сообщает 4 июня пресс-служба военного ведомства Донецкой Народной Республики.

Из автоматической пушки этой БМП украинские каратели обстреливали жилые дома в населённом пункте Старомихайловка, выпустив по ним 40 30-мм снарядов.

«В результате подлого обстрела, который велся с позиций 1-го батальона 28-й бригады ВФУ, получили повреждения ДВА домостроения по адресам: ул. Гагарина, д. 12 и ул. Днепропетровская, д. 17», — сообщает пресс-служба.

Ответным огнём БМП была подбита.

«По предварительным данным БМП восстановлению не подлежит, наводчик оператор убит, двое в тяжелом состоянии. В ходе оказания помощи и эвакуации один из них скончался», — указано в сообщении.

Пресс-служба подчёркивает, что тяжёлая бронетехника украинских карателей продолжает оставаться у линии соприкосновения несмотря на фиксацию сотрудниками СММ ОБСЕ этих нарушений.

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