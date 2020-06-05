Тегеран, , 09:23 — REGNUM 3 июня посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Имам Хомейни опроверг империализм и капитализм на Западе и марксизм на Востоке, основав Исламскую Республику Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 июня.

На вебинаре, посвященном убеждениям покойного имама Хомейни о международных делах, в котором приняли участие мыслители из Ирана, Аргентины, России, Белоруссии, Армении и Казахстана, Джалали отметил, что до Исламской революции для Ирана мир был разделен на два блока: капитализм на Западе, который рассматривал религию как индивидуальное дело, которое не может участвовать в жизни общества и правительства, и марксизм на Востоке, который считал религию опиумом для общества.

Иранский дипломат далее уточнил, что с Исламской революцией в Иране Имам Хомейни доказал, во-первых, что религия не только не является инструментом для подавления общества, но и может служить мотивом для революции. Во-вторых, введя религиозную демократию, он показал, что религия способна стоять в основе государственной системы.

Джалали также подчеркнул, что Имам Хомейни не выступал против последних достижений человечества и принимал «разделение властей» как полезное для управления государством.

Вебинар был проведен в честь отца-основателя Исламской Республики Ирана имама Хомейни в годовщину его кончины 3 июня 1989 года.