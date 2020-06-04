Луганск, 4 июня 2020, 22:20 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сбит украинскими карателями в Донбассе, сообщил 4 июня журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным НМ ЛНР, аппарат был сбит в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
«Боевики 30-й бригады ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово», — сказал Яков Осадчий.
По информации местных жителей, украинские каратели начали стрелять по беспилотнику, когда он проходил над боевой техникой ВСУ, замаскированной возле жилых домов.
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