Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Политика, проводившаяся бывшим президентом США Бараком Обамой, позволила России занять прочные позиции в Сирии, заявил 4 июня помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на видеосеминаре в Институте Ближнего Востока.

По его словам, эта ситуация касается не только Сирии, но и Ближнего Востока в целом.

«Я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала появление России в Сирию, думая, что это приведёт Москву в затруднительное положение», — заявил он.

«Я думаю, что это был грубый промах», — сообщил сотрудник госдепа.

При этом помощник госсекретаря заявил, что Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и Вашингтон убеждён, что она «должна уйти» из этого региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 2011 года продолжаются боевые действия. Попытки законного правительства Сирии применить армию для подавления джихадистских мятежей были нейтрализованы вмешательством Саудовской Аравии, Катара, США и ряда стран ЕС, оказывавшим незаконным вооруженным формированиям как политическую, так и прямую военную и материальную поддержку.

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