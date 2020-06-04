Москва, , 21:56 — REGNUM Рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии, а также других проявлений дискриминации наблюдается в США в последние годы, сообщили 4 июня в МИД РФ.

В докладе, посвящённом героизации нацизма, эскалации современных форм расизма и расовой дискриминации, российское ведомство отмечает, что претензии США на мировое лидерство на таком фоне выглядят неуместно.

«Стремление к глобальному лидерству ставится настолько навязчивой идеей США, что для оправдания этого предпринимаются циничные попытки переписывания истории», — отмечается в докладе.

Звучащие из Вашингтона в последнее время заявления подчёркивают «только роль Соединённых Штатов в победе над нацизмом», они игнорируют ключевой вклад СССР в разгром гитлеровской Германии.

Особенно возмутительно это выглядит в годовщину празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российское ведомство привело пример подачи американской стороной празднования победы над нацизмом 8 мая.

В этот день, в канун 9 мая, в Instagram американской администрации появилась публикация с видеозаписью, на которой президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны.

Под роликом размещена подпись «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом».

«Данная публикация идёт вразрез с принятым 25 апреля 2020 г. президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявлением по случаю 75-й годовщины встрече на Эльбе солдат СССР и Соединённых Штатов», — сообщили в МИД РФ.

И этими фактами проявления в США вышеуказанной проблемы, которой посвящён доклад, не исчерпываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ опубликовал очередной доклад о современном проявлении нацистских и экстремистских настроений в ряде стран. В списке 38 государств, в том числе США, Албания, Чехия, Украина, Польша.

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