Москва, , 21:52 — REGNUM Замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился с послом Катара в Москве Фахадом аль-Аттыйя по просьбе представителя арабской страны. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы укрепления связей между Россией и Катаром, основанные на соответствующих решениях и договорённостях, достигнутых ранее на высшем уровне.

Также в центре обсуждения двух дипломатов была региональная повестка дня с акцентом на положение дел в Сирии и Ливии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении послом Катара в Москве информации о попытке госпереворота в арабском государстве.

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