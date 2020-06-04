Минск, , 21:39 — REGNUM В департаменте международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии сегодня, 4 июня, состоялась передача медицинского имущества США белорусским военным. Американскую сторону на мероприятии представили временная поверенная в делах США Дженнифер Мур и атташе по вопросам обороны подполковник Шон Кайл.

Командование вооруженных сил США в Европе «в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19» безвозмездно передало в 432-й Главный военный клинический медцентр Вооруженных сил Белоруссии 1300 респираторных масок и 200 защитных очков, проинформировало белорусское министерство.

«В ходе мероприятия также состоялись переговоры начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой дипломатического представительства США. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в условиях пандемии, а также обменялись мнениями о перспективных совместных проектах», — сказано в официальном сообщении.

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Напомним, посла США в Белоруссии нет с 2008 года: тогда Александр Лукашенко пообещал «вышвырнуть» Карен Стюарт, и с тех пор Вашингтон в постсоветской республике представляли временные поверенные. Недавно Дженнифер Мур сообщила, что новый посол США Джули Фишер прибудет в Минск летом. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. Фишер работала в Москве, Киеве, Тбилиси, а также заместителем постпреда США при НАТО.

Отметим, «разворот на Запад» официального Минска ускорился после мятежа на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ США и ЕС пошли на значительное сокращение применяемых к официальному Минску санкций.

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