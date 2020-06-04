Берлин, 4 июня 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель собирается провести свой летний отпуск 2020 года на территории ФРГ. Об этом Меркель заявила в интервью телеканалу ZDF.
Журналисты спросили Меркель, где он намерена провести свой отпуск.
«В Германии», — сказала Меркель.
Также она отметила, что ограничения, связанные с самоизоляией из-за коронавируса стали для нее серьезным личным вызовом.
«Сказать людям, что у них не будет богослужения на Пасху, что они не могут ходить в театры, артисты не могут больше выступать, границы будут закрыты, не будет больше туристических поездок — это было самое сложное», — сказала Меркель.