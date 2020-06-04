Москва, , 21:23 — REGNUM Доклад о ситуации с героизацией нацизма опубликовал 4 июня МИД РФ на своём сайте.

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Документ называется «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Как отметили в МИД РФ, в документе освещается происходящее в ряде стран Европы, а также в США и Канаде усиление проявлений неонацизма, «в некоторых случаях при активном поощрении со стороны официального руководства данных государств».

В докладе приведена подборка по 38 странам, включая США, Великобританию, страны бывшего соцлагеря (в том числе страны Прибалтики, бывшей Югославии).

Так, по поводу Польши сказано следующее:

«В Польше на государственном уровне культивируется память о Второй мировой войне, однако подача событий тех лет представляет собой «польскую» версию истории. Решающая роль Красной армии не только в освобождении Польши, но и спасении польского народа от физического уничтожения нацистами отрицается. Продвигается тезис о Польше как главной жертве «двух тоталитаризмов», равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны».

В МИД РФ отметили, что важно сохранить историческую правду о Второй мировой войне, не допустить пересмотра международно-правовых итогов Второй мировой войны, включая решения Нюрнбергского трибунала.

«В русле этих усилий и подготовлен настоящий доклад», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в 2020 году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, также этот год — год победы во Второй мировой войне. В Москве 24 июня состоится парад Победы на Красной площади, на который приглашены ключевые политики ряда государств.

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