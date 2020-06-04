Белград, , 20:44 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич опроверг сведения о том, что Белград приостанавливает кампанию по отмене признания независимости Косово третьими странами. Такую информацию со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах в Брюсселе 4 июня опубликовало «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

По словам Дачича, эта информация не что иное, как «большая ложь».

«Сербия не прекратила кампанию по отмене признания независимости Косово и не собирается прекращать эту практику, пока все остальные не прекратят кампанию по признанию так называемого Косово», — процитировало сербское издание «Политика» слова министра.

Ранее «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) сообщило о том, что «дипломатический источник в Брюсселе» подтвердил намерение Белграда приостановить деятельность, в рамках которой он добивался отмены признания независимости Косово, чтобы придать импульс возобновлению диалога о «нормализации отношений» с Приштиной.

«Во имя создания атмосферы, которая поспособствует продлению диалога с Приштиной, в Белграде согласились остановить эту кампанию», — процитировало СМИ слова брюссельского дипломата.

Также в сообщении «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) подчеркивается, что одно из «высокопоставленных лиц ЕС, занимающихся процессом диалога», считает кампанию против признания независимости Косово, которую вел Белград, «раздражающим вопросом».

«Нам надо придавать положительный импульс переговорам, вместо того чтобы раздражать друг друга», — заявил неназванный функционер ЕС.

Напомним, что в 2018 году Белград активно лоббировал отмену признания независимости Косово третьими странами. Сербия также активно выступала против приема сепаратистского Косово и международные организации Интерпол и ЮНЕСКО.

В конце 2018 года Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии и в качестве условия их отмены назвала отказ Белграда от кампании против признания Косово.