Донецк, 4 июня 2020, 20:44 — REGNUM Украинские каратели обстреляли из противотанковых гранатомётов населённый пункт Таврическое, в результате получила контузию 80-летняя женщина, сообщает 4 июня пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подчёркивается, что это очередной случай нарушения украинскими силовиками действующих договоренностей о прекращении огня.
Каратели из 128-й бригады ВСУ выпустили 12 реактивных гранат по домам мирных жителей.
«Ответным адекватным огнем наших защитников вражеская огневая позиция была уничтожена. Потери противника составили: один боевик 1-го батальона 128-й бригады погиб, еще двое получили ранения», — сообщает Народная милиция ДНР.
Несмотря на регулярные заявления украинских политиков о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе, украинские каратели практически ежедневно обстреливают территорию Донецкой Народной Республики.
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