Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2» поддержал Сенат США. Об этом 4 июня сообщил журналистам один из его соавторов, член Республиканской партии Джон Барассо.

Как пояснил сенатор, документ должен дополнить и расширить уже существующие ограничительные меры против «Северного потока — 2».

Сообщается, что законопроект поддержали пятеро членов палаты от обеих партий, в том числе один из инициаторов законопроекта, сенатор от штата Техас Тед Круз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенаторы в США готовят новый законопроект, расширяющий санкции в отношении проекта «Северный поток — 2». Предполагается, новый пакет санкций затронет страховые компании, связанные с проектом»

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