Вашингтон, , 20:39 — REGNUM В протестах в США участвуют иностранцы, их действия направлены на обострение ситуации, сообщил 4 июня журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Он заявил об очевидности «иностранного вмешательства» в протесты в США. Эти иностранцы ведут себя так, чтобы «усугубить насилие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что в американских протестах наблюдается «российский след», заявила 31 мая бывший советник Барака Обамы (44-й американский президент) по нацбезопасности Сьюзан Райс.

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