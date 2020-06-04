Москва, , 20:24 — REGNUM США под прикрытием обвинений в адрес России проводят целенаправленное усиление своей военной группировки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявила 4 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне в последнее время целенаправленно вбрасывают информацию о неких действиях военного характера со стороны России, якобы представляющих угрозу для безопасности Северной Африки», — сказала Мария Захарова .

«Сейчас очередной всплеск, при этом никаких конкретных примеров, фактов, данных, которые бы подтверждали эти тезисы, американцы не делают и себя фактами не утруждают», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что крики о «российской экспансии» являются «незамысловатым прикрытием для целенаправленного наращивания американской военной группировки в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) сообщило, что в Тунис может быть направлена ещё одна бригада сухопутных войск, при этом утверждалось, что это вызвано «вмешательством России в дела региона».

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