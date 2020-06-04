Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Комендантский час сегодня, 4 июня, в столице США объявлен не будет, сообщил 4 июня журналистам глава города Мюриэл Боузер.

Боузер «Сегодня вечером мы не будем вводить комендантский час».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июня, Боузер продлил ещё на одни сутки введённый из-за беспорядков в Вашингтоне комендантский час.

На улицы нельзя было выходить ночью — с 23:00 до 06:00 по местному времени. Протесты в США, вспыхнувшие в ответ на преступные действия полиции, до сих пор продолжаются.

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