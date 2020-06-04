Кишинёв, , 20:03 — REGNUM Партия «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду не готова в нынешних условиях голосовать за отставку правительства Иона Кику. Об этом заявил вице-председатель партии Сергей Литвиненко после встречи в парламенте с представителями Платформы DA, передает ИА REGNUM.

Платформа DA в свою очередь настаивала на отставке правительства Кику и предлагала сформировать новое правительство во главе с лидером DA Андреем Нэстасе, за которое бы проголосовали представители группы Pro Moldova и партии «Шор». Но партия Санду такой подход не поддержала.

«Наша позиция в том, что эта власть является катастрофой для Молдавии — и в плане борьбы с COVID-19, и в вопросах экономики. Но, учитывая пандемию и кризис, было бы безответственно выносить вотум недоверия и снимать правительство в условиях, когда у нас нет уверенности в формировании большинства, которое поддержало бы другое проевропейское правительство», — отметил Литвиненко.

Он добавил, что партия «Действие и солидарность» не хочет голосовать совместно с партией «Шор» ни за отставку нынешнего правительства, ни тем более за назначение нового. А без голосов партии «Шор» ни того, ни другого сделать невозможно.

Он также добавил, что партия не ведет никаких переговоров с близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку группой Pro Moldova во главе с Андрианом Канду, несмотря на то, что сам Канду ранее утверждал обратное.

Ранее во фракции Платформы DA и группе Pro Moldova заявили, что в парламенте есть достаточное число голосов, чтобы отправить в отставку правительство Иона Кику. Хотя формально во фракциях социалистов и демократов остается 52 депутата (всего в парламенте Молдавии 101 депутат).

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что готов стать главой нового правительства и даже уже подбирает кандидатуры будущих министров. А лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что готов проголосовать за кандидатуру Нэстасе на пост премьера.

Ранее, напомним, парламентское большинство социалистов и демократов покинули сразу несколько групп депутатов, и в итоге у них осталось минимальное парламентское большинство, которое может разрушиться в любой момент. По словам президента Игоря Додона, за этими действиями, как и за попыткой отправить в отставку правительство Кику, стоит олигарх Владимир Плахотнюк.

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