Киев, , 19:32 — REGNUM В Вооружённых силах Украины появятся новые воинские звания, соответствующие стандартам НАТО, сообщает 4 июня УНИАН со ссылкой на принятый Радой закон №2247.

Теперь боеспособность ВСУ будут повышать бригадные генералы и коммодоры. В частности, в табели о рангах звание бригадного генерала будет предшествовать званию генерал-майора, а в военно-морских силах Украины звание коммодора стоит перед званием контр-адмирала.

Как утверждает УНИАН, закон №2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих» принят «с целью приведения военных высшего офицерского состава к стандартам ведущих европейских стран и НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс неоднократно заявлял, что не планирует вступать с Украиной в законные полноправные отношения, предпочитая использовать её в своих интересах без оформления обязательств со своей стороны.

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