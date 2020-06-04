Триполи, , 19:16 — REGNUM Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не желает вести переговоры с главой противостоящей ему Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, заявил 4 июня глава ПНС Файез Саррадж на пресс-конференции в Анкаре.

«Хафтар, совершающий военное преступление, заслужил наказание. Я говорю путчистам: это начало вашего конца. Уберите свои руки от Ливии. Мы не остановимся, пока не покончим с врагом. Мы не дадим их главарю возможности переговоров, считая его незаконным», — сказал Саррадж.

Стоит отметить, что ранее Саррадж прибыл в Анкару с однодневным рабочим визитом и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поблагодарил его за поддержку ПНС и заявил, что желает видеть турецкие компании в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года после госпереворота и зверского убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия остаётся в состоянии внутренней войны, в которой сейчас два основных противника — парламент, избранный народом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Хафтаром, и Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, сформированное при участии стран Евросоюза и ООН.

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