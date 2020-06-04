Вашингтон, 4 июня 2020, 18:53 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщил 4 июня официальный представитель американского КНШ Диди Халфхилл.
По его словам, военачальники «обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес».
«В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора», — добавил он.
Стоит отметить, что представители Минобороны России подтвердили факт этих телефонных переговоров, но воздержались от уточнения конкретного содержания разговора.
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