Рига, , 18:49 — REGNUM Профессиональные организации латвийских медиков призвали правительство страны увеличить оплату труда врачам на 10% уже в этом году. Об этом заявила агентству ЛЕТА глава латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце.

«Финансирование врачебной помощи в Латвии совершенно недостаточно. Мы тратим всего 636,80 евро в год на одного жителя. Тогда как в среднем в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) эта цифра равна 2900 евро. Соседняя Эстония тратит 1450 евро», — сказала Айзсилниеце.

По последним данным, в Латвии на 1000 человек приходится 3,2 врача и 4,6 медсестры. В Эстонии — 3,4 врача и 6,2 медсестры, а в Литве — 4,5 и 7,8 соответственно. В данный момент в Латвии не хватает 200 врачей и 3500 медсестёр.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году правительство Латвии отказалось выполнить ранее принятый закон о повышении зарплат медиков на 20%, найди в бюджете удалось лишь половину требуемой суммы — 60 млн евро из 120 млн евро.