Киев, , 18:39 — REGNUM Депутаты Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава.

За это решение проголосовал 291 парламентарий при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

При обсуждении отмечалось, что таким образом звания на Украине приведены в соответствие с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах — членах НАТО.

В частности, согласно изменениям в законодательство, введены звания высшего офицерского состава «бригадный генерал» и «командор-адмирал», а также отменено звание «генерал армии».

Согласно тексту документа, также предусматривается отмена военных званий «прапорщик», «старший прапорщик» (корабельные — «мичман», «старший мичман») и вводится ряд новых званий, в частности, «рекрут», «штаб-сержант», «мастер-сержант», «старший мастер-сержант» и «главный мастер-сержант».

Депутаты подчеркивали, что реализация закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины, однако требует внесения изменений в различные воинские уставы.