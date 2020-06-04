Белград, , 18:38 — REGNUM Нет никакого секрета в том, что признание независимости сепаратистского Косово является условием вступления Сербии в Евросоюз. Об этом ИА REGNUM рассказал научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич ранее в эфире телеканала «Прва» в очередной раз подчеркнул, что его страна не сможет даже надеяться на вступление в ЕС, если она не развяжет «косовский узел».

Эксперт также напомнил, что к этому условию в процессе переговоров с ЕС присоединились и требования соседей Сербии, в первую очередь Румынии и Хорватии. По словам Милошевича, политику выдвижения разного рода условий Евросоюз практиковал по отношению к Сербии еще с момента развала Югославии. Так, и отказ от Косово и Метохии, и его признание в качестве независимого албанского государства давно фигурировал в качестве одного из параметров интеграции в ЕС, и об этом неоднократно говорили многие главы диппредставительств западных стран в Сербии.

«Поэтому в недавнем заявлении президента Вучича нет ничего нового. Но оно само по себе не значит, что президент обязательно признает Косово. Может быть, он действительно готовит общественность к принятию трудных решений по этому вопросу, а может быть, просто информирует ее о давлении, с которыми сталкиваются сербские политики в процессе евроинтеграции», — отметил Милошевич.

Эксперт напомнил, что западные центры силы, как Евросоюз, так и отдельные страны, которые это объединение создавали — Великобритания, Германия, США, за последние 200 лет всегда прибегали к «тактике смирительной рубашки», которую надевали на очередную жертву, когда ее нужно было сломать.

«После того, как жертва окажется крепко стянутой этой смирительной рубашкой, западные страны начиняют выдвигать условия. С точки зрения национальных и государственных интересов решение парламента Сербии и всей политической элиты после бархатной революции 2000 года о начале евроинтеграции на самом деле и было добровольным натягиванием этой рубашки. Единственный выход — разорвать узы, сбросить ее и начать принимать решения без какого бы то ни было давления», — считает эксперт.

По мнению Милошевича, Евросоюз уже потерял свою привлекательность. Это объединение создавалось не для того, чтобы принести народам Европы долгосрочное благосостояние, а для того, чтобы быть приманкой, и чтобы многие захотели стать его частью, полагает он. «А тут на сцену выходит НАТО и выставляет счет — столько денег надо выделить на армию, столько на вооружение определенного производителя. А потом эта хорошо обученная и оснащенная армия должна отправить определенное количество солдат на границу с Россией», — добавил эксперт.

«Евросоюз из-за разных ошибочных политических решений потерял свою изначальную привлекательность. Он и сам разваливается — Великобритания уже покинула его, Италия думает в этом направлении, но пока у нее нет сил на такой шаг. Поэтому обменять Косово и Метохию на вступление в такой Евросоюз, который и так со временем развалится, значит принять проигрышное решение. Надо подождать — в какой-то момент произойдет перераспределение сфер интересов между государствами, сохранившими суверенитет. Сербия не должна спешить. На шантаж Брюсселя нам надо реагировать спокойно. Наше дело, будем ли мы работать против себя или дождемся лучших времен и разрешим косовский вопрос в соответствии с международным правом и Резолюцией 1244 СБ ООН», — подытожил Зоран Милошевич.