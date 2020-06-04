Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Законопроект, запрещающий выделение бюджетных средств на проведение новых ядерных испытаний, внесен в группой сенаторов США, сообщает 4 июня пресс-служба одного из авторов закона сенатора Эдварда Марки.

Сенатор-демократ вместе с более чем десятью коллегами предложили проект закона, который должен «не позволить администрации Трампа возобновить испытания ядерного оружия с проведением взрывов, запретив использование для этих целей бюджетных средств за 2021 финансовый год и все следующие годы».

По словам сенатора, это обесценит уроки холодной войны и подвергнет «новое поколение американцев ужасам лучевой болезни».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае американские СМИ начали обсуждать возобновление ядерных испытаний, не проводившихся с 1992 года.

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