Москва, , 18:16 — REGNUM Проблемный для Японии вопрос о Курильских островах начал обрастать в последнее время «некими домыслами», сообщила 4 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что Москва и Токио договаривались о возможности ведения японской стороной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды (Сахалинская область).

Эта деятельность, отметила Захарова, «должна идти в соответствии с законодательством России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на достигнутые в 2016 г. на российско-японских переговорах высочайшего уровня договорённости, из Токио в середине мая 2020 г. снова прозвучали претензии по поводу Южных Курил.

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