Москва, , 18:16 — REGNUM Россия не заинтересована в новом витке гонки вооружений и поэтому, скорее всего, пойдёт президенту США навстречу в его желании заключить «ядерный пакт». Об этом 4 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Мы не заинтересованы в новом витке гонки вооружений. Поэтому, скорее всего, на переговорах будет достаточно легко достигнуто какое-то соглашение, и Трамп сможет его показать избирателям в колеблющихся штатах и доказать тем самым, что он за них, — сказал Вассерман. — Кроме того, сейчас у Трампа есть запас прочности благодаря порошенковским записям разговоров с Байденом. А другого кандидата, кроме Байдена, у Демократической партии нет. Все остальные сколько-нибудь популярные кандидаты настолько левые, что демократы сами их боятся. Трамп использует возможность ядерного соглашения как мощный предвыборный инструмент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».

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