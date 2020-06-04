Москва, 4 июня 2020, 18:11 — REGNUM У президента США Дональда Трампа были основания для отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа, признавшегося в том, что он хочет заключить ядерный пакт с Россией.
Как полагает Вассерман, Трамп надеется, что будет разработан некий всеобъемлющий договор, в который войдёт КНР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Америки заявил, что ядерный договор с Россией нужен Соединённым Штатам.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США нужен ядерный пакт с Россией
Читайте развитие сюжета: Вассерман объяснил, зачем Америке понадобился «ядерный пакт» с РФ