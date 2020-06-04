Москва, , 17:59 — REGNUM Неприемлемой является ситуация, когда журналиста Джулиана Ассанжа держат в тюрьме, причём в разгар эпидемии коронавируса, сообщала 4 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат назвала «дело Ассанжа» «ударом западной системы правосудия по самой себе». Система правосудия превратилась в «карательный инструмент в отношении неугодных лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году британский суд приступил к рассмотрению «дела Ассанжа», выдачи которого добиваются США.

Защита основателя WikiLeaks неоднократно просила выпустить его из тюрьмы под залог, поскольку он рискует заразиться коронавирусом: здоровье его сильно подорвано заточением.

Суд защите отказал, утверждая, что особенного риска в пребывании журналиста в заключении нет. Между тем следующие слушания по делу Ассанжа начнутся только в начале осени.

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