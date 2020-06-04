Бишкек, , 17:56 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родственникам врача-фтизиатра центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Альберта Исмаилова, умершего после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков отметил, что это уже второй летальный случай среди киргизстанских медиков за период пандемии коронавирусной инфекции.

«Наши врачи самоотверженно прилагают все усилия для недопущения дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации, демонстрируя высокий уровень патриотизма. К сожалению, мы не смогли уберечь нашего медика, заразившегося при исполнении своих служебных обязанностей», — сказал он.

Подводя итог, президент подчеркнул, что врач Исмаилов «является примером верности своему делу и навсегда останется в памяти своих коллег, пациентов и близких».

По информации министерства здравоохранения Киргизии, вопрос о выплате компенсации семье врача Альберта Исмаилова будет решать специальная комиссия минздрава.

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