4 июня 2020 | Время чтения 5 мин

«Корона-негро-кризис» показал, что структура эпидемологической и социальной безопасности (короче – медицина и полиция) США разрушены в хлам и их придется не воссоздавать, а строить заново.

Андрей Ганжа, , 17:53 — REGNUM Если в ближайшее время мне доведется встретиться с украинским нардепом Андреем Леонидовичем Деркачом на «дистанции прямого вопроса», то обязательно спрошу у него: «Что чувствует человек, разрушивший Соединенные Штаты?». Потому что то, что происходит в США, их «Черный Майдан», в своей основе имеет откровенную боязнь истеблишмента Демократической партии за своего кандидата на президентских выборах-2020, а значит — и за итоги выборов. Все остальное — карантин, безработица, полицейский произвол, несправедливость и прочее — это уже производное от главного опасения.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А у истоков сюжета стояла деятельность Джо Байдена в Украине в 2014 и 2016 годах, столь подробно и бесцеремонно изложенная в «пленках Деркача». Которые, судя по всему, у него совсем не закончились.

Не сомневаюсь, что американское государство переживет и «Черный Майдан». Но также не сомневаюсь, что вне зависимости от развития событий (падет ли Трамп, или войдет в историю США, как «победитель коронавируса и беспорядков»), это будут уже другие Соединенные Штаты. Потому что нынешний «корона-негро-кризис» показал, что структура эпидемологической и социальной безопасности (короче — медицина и полиция) разрушены в хлам и их придется не воссоздавать, а строить заново.

А вот миру придется решать, как строить отношения с «новыми США». В том числе и моей Украине: ведь что будет происходить в течение ближайших пяти месяцев за Большой Лужей — это, конечно, интересно, но куда «ближе к телу» ответ на вопрос: а как это аукнется государству Украина? Ведь следует понимать, что украинский поводырь Владимир Зеленский оказался между американскими Сциллой демократической злобной памяти и еще более страшной Харибдой республиканского гнева.

С самого начала свое каденции он очень старался так старался деликатно дистанцироваться от настоятельных намеков Трампа подтвердить государственным авторитетом все «шалости» семейства Байденов в Украине порошенковской эпохи. Так старался, что навлек на себя малоскрываемый гнев Дональда Трампа (стоивший тому нервов импичмента) и явную обиду Евросоюза. Ведь его подобострастное «…вы совершенно правы. Не просто на 100%, а на 1000%…»в разговоре с Трампом касалось именно недостаточности европейской помощи для Украины. В Брюсселе такое вряд ли скоро забудут: ведь не зря там отреагировали очень быстро и уже через две недели Эльмар Брок, специальный советник президента Еврокомиссии на всю Украину заявил, в интервью «Интерфакс — Украина», что «США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года предоставил Украине 15 миллиардов из своего бюджета, плюс страны-члены выделили около 3 миллиардов».

Но теперь, после «пленок Деркача» и последовавшего за ними «Черного Майдана», такое дистанцирование уже невозможно. И Зеленский с явной неохотой и максимально сдержанно, но был вынужден отреагировать на это событие на своей трехчасовой пресс-конференции 20 мая: «Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы…». Каким может быть этот звонок? На этот вопрос на следующий день отчасти ответил Печерский районный суд в Киеве обязавший Офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование.

Причем, согласно распоряжению судьи, в расследовании должно быть указано, что во вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора подозревается не «неустановленный гражданин США», а именно бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден. И, с точки зрения демократов, это предательство и игра на стороне Трампа. И это демократы припомнят в случае своей победы в ноябре и уж точно не простят, в случае своего поражения. А Трамп точно не оценит. Ведь, по сути, «Украина Зеленского» отказала ему в помощи (= в государственной легитимации коррупционной деятельности семейства Байденов в Украине). В общем: куда ни кинь — везде клин!

Но это все — политическое будущее Зеленского и дорвавшегося до власти «молодого и дерзкого поколения. А вот у страны Украины возник шанс вновь и всерьез задуматься о своем месте в лагерях глобального противостояния.

Ведь в политическом сознании украинской элиты Соединенные Штаты Америки воспринимаются как главный стратегический партнер. И к этому постулату Украина, как цепями, прикована страхом перед Россией, страхом перед США, американскими финансовыми подачками, исторической памятью части социума и иными психозами. То есть — с «широко закрытыми глазами».

Если эти глаза открыть, вспомнить, что «партнерство» — это ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ контакт и обратить внимание на цифры, то не сложно убедиться, что в экономической системе Украины США — совсем не доминирующий элемент. А, скорее, величина, стремящаяся к статистической погрешности. Это подтверждают данные Укрстата.

В самом деле, в экспорте украинской продукции на долю Штатов приходится, по итогам 2019 года, 1,95% ($978 635 300 из 50 054 605 800 долларов общего объема экспорта). То есть, в рамках статистической погрешности. Это в 5 раз меньше Египта, в 3,5 — Китая, в 3,2 — России и Польши, в 2,4 — Индии. И даже на 2,5% меньше, чем Румыния.

Доля США в украинском импорте 5,4%, и это означает, что в прошлом году за океан вытекло 2 305 800 000 кровных украинских долларов. По 2020 году ситуация, пока, еще хуже. В первом квартале импорт из США слегка увеличился (на 3%), зато украинский экспорт рухнул на 32,3%.

И рассчитывать, что «соберем урожай — поправим сальдо» не стоит: американцы не стремятся покупать основную продукцию «великой аграрной державы». Их больше интересуют черные металлы — 51,9% экспорта из Украины. И только на втором месте жиры и масло — 7,2%. Вся остальная аграрная продукция, скопом, составляет 6,8% экспорта.

Зато «в ответ» янки гонят нам продукцию с куда более высокой добавленной стоимостью: средства наземного транспорта — 25,9%, реакторы, топливо и нефтепродукты — 19,6%, котлы и машины — 9,6%. Агропродукцией, кстати, тоже не брезгуют: в целом она составляет 15,3% американского импорта. Иными словами, американское сельское хозяйство заработало на Украине 502,5 миллиона долларов, а украинские аграрии в США — 137 миллионов. И здесь «в минусе»!

Так вот ты какое, «стратегическое партнерство»! В рамках которого Украину все чаще называют «неоколонией». И называют теоретически правильно, поскольку «колониализм» это и есть практика высасывания ресурсов и денег из подчиненной страны существуют государственные практики многовекторности, прагматизма и экономического национализма. Кризисный и уже многими проклятый високосный 2020 года представляет Украине даже несколько неожиданный шанс вспомнить о них.

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