Москва, , 17:49 — REGNUM В случае распространения лжи о причастности России к беспорядкам в США необходимо подавать на авторов этих заявлений в суд. Об этом 4 июня заявил разведчик, полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда дело доходит до суда, они не могут ничего подтвердить. Нашли козла отпущения — это русские. За коронавирус — китайцы, за беспорядки — русские», — сказал Безруков.

По мнению разведчика, наиболее эффективным средством борьбы с американской пропагандой является американских же суд.

«Нанимаете нью-йоркского адвоката, и пусть он с ними судится. Он возьмёт это дело сам и из CNN можно выбить много денег за то, что они кого-то обвиняют. Докажите, где вся связь между мной и беспорядками, а если нет — платите мне миллионы долларов», — заявил Безруков.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский разведчик: Трамп предпочёл бы сменить Белый дом на Кремль