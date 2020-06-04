Киев, , 17:31 — REGNUM Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе бывшего президента Украины на допрос в Государственное бюро расследований — незаконное.

Об этом он заявил в своем комментарии вечером 4 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат отметил, что по законодательству, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. В данном случае Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали.

Головань заявил, что это очередное подтверждение «сугубо политического» характера всех дел, с помощью которых власти пытаются помешать нынешней деятельности Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Печерский районный суд Киева разрешил ГБР осуществить принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня. По открытой информации, Порошенко фигурирует как свидетель примерно в 20 различных уголовных делах.