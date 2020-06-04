Липецк, , 17:26 — REGNUM В Липецке суд избрал меру пресечения по уголовному делу заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от представителя фирмы, которой нужно было заключить госконтракт.

Подозреваемого задержали, следователи ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор поддержал ходатайство, и суд постановил заключить фигуранта дела под стражу на два месяца.

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