Москва, , 17:26 — REGNUM Законопроект о корректировке времени отпуска для многодетных работников внесло в Госдуму заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Сейчас выбрать время отпуска могут многодетные родители с детьми до достижения 12 лет.

Парламентарии предлагают прописать, что «работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей четырнадцати лет».

По информации Росстата, по итогам переписи населения 2010 года семьи, имеющие трех и более детей до восемнадцати лет, составляли около 2,5% от общего количества семей. Повышение гарантий незначительному проценту многодетных семей не сможет негативно повлиять на экономику государства в целом и конкретных организаций-работодателей в частности, отмечают авторы.