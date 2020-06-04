Кострома, 4 июня 2020, 17:26 — REGNUM В регламент Костромской областной думы внесены поправки, позволяющие парламентариям проводить заседания по видеоконференцсвязи — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подобная схема работает в 20 регионах России.
Регламент учитывает «исключительные случаи», когда решения комитетов и облдумы могут приниматься в формате опроса депутатов. Однако, принимать законы в режиме онлайн в заксобрании региона смогут не во всех случаях:
В думе города Костромы — иная ситуация. Очные комиссии городских депутатов намечены на 9 и 10 июня, ближайшее заседание — на 18 июня. Решения по поводу участия в заседаниях граждан будут приниматься «исходя из ситуации».