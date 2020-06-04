Кострома, , 17:26 — REGNUM В регламент Костромской областной думы внесены поправки, позволяющие парламентариям проводить заседания по видеоконференцсвязи — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подобная схема работает в 20 регионах России.

Заседание комитета Костромской областной думы с использованием сервиса видео-конференций Kosoblduma.ru

Регламент учитывает «исключительные случаи», когда решения комитетов и облдумы могут приниматься в формате опроса депутатов. Однако, принимать законы в режиме онлайн в заксобрании региона смогут не во всех случаях:

«Решение о проведении заседания в режиме онлайн будет принимать Совет Думы. Дистанционно смогут рассматривать только вопросы, по которым не требуется тайного голосования», — поясняется в сообщении на официальном сайте Костромской областной думы.

В думе города Костромы — иная ситуация. Очные комиссии городских депутатов намечены на 9 и 10 июня, ближайшее заседание — на 18 июня. Решения по поводу участия в заседаниях граждан будут приниматься «исходя из ситуации».