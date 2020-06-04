Москва, , 17:23 — REGNUM Российская сторона, как и все пользователи интернета, обратила внимание на то, какими методами пользовались американские силовые структуры для разгона протестующих, сказала 4 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат указала на применение силовиками в США различных спецсредств, в том числе слезоточивого газа, а также вертолётов «для устрашения». Беспорядки сопровождаются многочисленными арестами.

Также Захарова обратила внимание на то, что в США «пострадали многие представители СМИ, в том числе и российские».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США расследуется уголовное дело об убийстве полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Между тем в сотнях американских городов проходят протесты против полицейского произвола, в двух сотнях населённых пунктов введён комендантский час.

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