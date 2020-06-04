Москва, , 17:07 — REGNUM Поставки в РФ аппаратов ИВЛ из США показательны как возможность совместно решать практические задачи, сообщила 4 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя поставки Вашингтоном оборудования как помощь в борьбе с пандемией, Захарова сказала, что налицо хороший пример того, как страны «могут налаживать кооперацию, партнёрство и сотрудничество», когда возникает сложная ситуация, требующая взаимодействия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Россию из США прилетела уже вторая партия аппаратов ИВЛ: самолёт доставил в Москву полторы сотни аппаратов.

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