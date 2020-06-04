Рига, , 16:44 — REGNUM Режим ЧС в Латвии, введённый 13 марта, будет снят 9 июня. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявил 4 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании правительства.

«Мы выйдем из режима чрезвычайной ситуации, как и планировалось, 9 июня», — сказал Кариньш после положительного голосования Сейма (парламента) по данному вопросу.

По его словам, после выхода из режима ЧС ряд ограничительных мер, препятствующих распространению коронавируса, будет сохранён. Кроме этого правительство Латвии продолжит программы по поддержке экономики, задействовав государственную финансовую институцию Altum, отметил он.

Он добавил, что рассрочка налоговых платежей в Латвии будет действовать в течение трёх лет, а заявки можно будет подать до конца 2020 г. Программа пособий по простою также будет продлена до конца года, сообщил Кариньш.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.