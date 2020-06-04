Приштина, , 17:51 — REGNUM Посол ФРГ в Косово Христан Хельдт 4 июня обратился к приступившему в этот день к исполнению своих обязанностей правительству Авдуллы Хоти с призывом поддерживать стандарты управления, установленные правительством Альбина Курти.

На своей странице в социальной сети Twitter Хельдт опубликовал следующее заявление:

«У Косово новое правительство, получившее поддержку необходимого парламентского большинства, которое составляет 61 избранный депутат. Прежнее правительство, в котором участвовала Демократическая лига Косово (ЛДК) установила стандарты управления, прозрачности и борьбы с коррупцией и кумовством. Мы ожидаем, что эти стандарты будут поддерживаться и теперь».

Напомним, новое правительство пришло к власти после распада правящей коалиции «Движения за самоопределение» и ЛДК и вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти по инициативе той же ЛДК. Главой нового правительства стал бывший заместитель Курти, отличившийся тем, что регулярно критиковал действия Курти на этом посту.

Правительство Хоти не поддержали Демократическая партия Косово и часть депутатов Демократической лиги Косово и Альянса за будущее Косово, а также «Самоопределение».

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