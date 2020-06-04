Киев, , 16:38 — REGNUM Невероятное количество граждан Индии и Китая стремятся на Украину, заявил 4 июня президент Украины Владимир Зеленский агентству УНИАН.

Исходя из этого, Зеленский предложил отменить визы для граждан Китая и Индии для развития въездного туризма.

«Самое главное — Китай, потому что там невероятное количество туристов, которые хотят в Украину», — цитирует УНИАН заявление Зеленского.

«Нам надо конкурировать за туриста, поэтому я считаю, что надо отменить, и я думаю, приедет к нам очень много, особенно, китайцев, индийцев, которые хотят приехать в Украину», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что либерализацию визового режима нужно провести и для граждан ряда арабских стран, Австралии и Новой Зеландии.

Реакция Китая и Индии на такое предложение Зеленского пока неизвестна.

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