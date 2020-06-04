Тель-Авив, Израиль, , 16:29 — REGNUM Приглашение приехать в Москву на парад Победы получил израильский премьер-министру Биньямин Нетаньяху, сообщает 4 июня российское посольство в Израиле.

Парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня 2020 г. Российская сторона отметила, что ждёт от Израиля «официальной реакции».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, парад Победы в этом году впервые в истории был перенесён — с 9 мая на 24 июня — из-за эпидемиологической ситуации.

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