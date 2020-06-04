Москва, , 16:25 — REGNUM После голосования по поправкам в Конституцию правительство РФ и «Единая Россия» пообещали вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

«Мы договорились с правительством о том, что после внесения поправки в Конституцию мы в обязательном порядке вернемся к этому вопросу. Мы считаем, что в будущем пенсия должна индексироваться для всех пенсионеров, включая работающих», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он сослался на то, что решение об отмене индексаций пенсий работающим пенсионерам было принято с 2016 года на фоне кризиса.

«Другое дело, что в связи с кризисом была принята временная норма о том, что работающим пенсионерам индексация производится после того, как они прекратили работать. Тем не менее, эти права за ними в полном объеме сохранены», — отметил парламентарий.

В Госдуму внесен законопроект о выплатах 1,38 трлн рублей работающим пенсионерам — предлагается вернуть нормы об индексации пенсий и выплатить их в полном объеме за период с 2016 года.

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