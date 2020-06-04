Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Пожилые петербуржцы в возрасте старше 65 лет получат обещанную Смольным компенсацию в 2 тыс. рублей за самоизоляцию только в том случае, если им исполнилось 65 лет до 30 марта 2020 года. К такому выводу пришла руководитель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, после чего написала возмущенное послание губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Напомним, ранее пожилые граждане уже столкнулись с препятствиями при получении компенсации: чиновники пытались заставить их писать заявления, отправлять их в администрацию и подтверждать строгую самоизоляцию. После общественного возмущения эту процедуру и заявительный порядок получения выплат отменили, пообещав перечислить деньги всем автоматически.

Тем не менее, указывает Шишкина, рожденные чуть позже 30 марта 1955 года, то есть те, кому исполнилось 65 лет уже во время пандемии, лишились возможности получить по 2 тыс. рублей. Она предполагает, что комитет по социальной политике намеренно сузил круг получателей выплат, вольно истолковав постановление правительства Санкт-Петербурга №167.

«Создается впечатление, что комитет по социальной политике не мытьем, так катаньем стремится сократить круг получателей выплат петербуржцам старше 65 лет. Эти чиновничьи уловки унижают и без того небогатых получателей и без того мизерных пособий. Это стыдно. Хватит жадничать, отдайте людям то, что им полагается», — заявляет Шишкина.

«Справороссы» просят Беглова раздать по 2 тыс. рублей всем петербуржцам, кому во время режима обязательной самоизоляции — до 31 мая — исполнилось 65 лет. Кроме того, они продолжают настаивать на неуместности требования, согласно которому получатель обязательно должен не иметь работы.

Напомним, с 1 июня обязательная самоизоляция граждан 65+ в Петербурге заменена на рекомендательную. Одновременно были разблокированы льготные проездные билеты.

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