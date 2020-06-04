Нью-Йорк, США, , 16:17 — REGNUM

Расследование по линии ООН событий в США может лишь обострить трения между организацией и Вашингтоном, не дав ощутимого практического результата, но проводить такое расследование тем не менее надо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 июня, комментируя высказывания верховного комиссара ООН по правам человека.

Мишель Бачелет Alex Proimos

Как сообщалось ранее, Мишель Бачелет заявила о необходимости провести серьезное расследование ситуации в США. Рассматривать нужно не только дело о смерти Джорджа Флойда, но и «широкий круг вопросов, включая социально-экономические факторы и глубоко укоренившуюся дискриминацию», полагает она.

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«Мишель Бачелет — политик серьёзный и авторитетный. Она дважды была президентом Чили, её семья и она лично пострадали от репрессий поставленного в Чили американцами режима Пиночета. Бачелет имеет свою историю противостояния репрессивной политике Вашингтона. Одновременно у неё есть и своё глубокое понимание отношения к англосаксам в Америке — как Южной, так и Северной.

Другими словами, если она возьмётся за разбор нынешней ситуации в США, а она, судя по всему, уже взялась, эта работа будет осуществляться последовательно и системно.