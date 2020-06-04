Москва, , 16:07 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением смягчить требования для получения гражданства РФ иностранными студентами-волонтерами, которые оказываю помощь в условиях пандемии коронавируса.

Более 1,5 млн волонтеров участвуют в такой работе. В разных городах страны к волонтерским движениям в этот период присоединились и иностранные студенты, обучающиеся в российских образовательных организациях. Одним из инструментов их поддержки может быть упрощение порядка получения российского гражданства.

В настоящее время иностранные граждане старше 18 лет могут обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке после окончания учебного заведения и при наличии трехлетнего трудового стажа.

«Просим рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации для иностранных студентов, проявивших себя в качестве волонтеров в период борьбы с коронавирусной инфекцией, в части снижения требований о наличии совокупной трудовой деятельности в Российской Федерации до одного года с включением в этот срок периода их волонтерской деятельности», — уточняется в обращении.

Напомним, что ранее руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Позднее Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам старших курсов медицинских вузов за их участие в оказании помощи инфицированным COVID-19 пациентам.