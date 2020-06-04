Минск, , 16:06 — REGNUM

Александр Лукашенко произносит лозунги о необходимости перестать быть зависимыми от России с 2000 года, к реальной жизни эта риторика отношения не имеет — в отличие от некоторых других тревожных аспектов ситуации в Минске, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 июня, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Как сообщалось ранее, на совещании с новым составом правительства Белоруссии Александр Лукашенко потребовал диверсифицировать рынки сбыта белорусской продукции и заявил, что «проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно». «Мы не можем даже от братской России зависеть на 50−55%», — сказал Лукашенко.

« Задачу снизить зависимость от России и обеспечить диверсификацию Лукашенко ставит регулярно с 2000 года. Это касается торговли, нефти, газа. Каждый год он повторяет одни и те же лозунги, но всякий раз это практически ничем не заканчивается. Потому что есть объективная реальность, в которой, к примеру, самый близкий для белорусского молока рынок — российский. Можно пытаться договориться с Китаем, с кем-то еще, но российского рынка это не заменит. Вот и сейчас Лукашенко ведет эти пустые разговоры предвыборного характера.

Я бы обратил внимание на другой, крайне важный и крайне тревожный аспект. Судя по всему, Лукашенко выбрал силовой сценарий сохранения власти. Вероятно, он боится, что его могут предать, и именно поэтому он меняет руководителей правительства на предельно лояльных людей с военным опытом, и именно поэтому вскользь упоминает о событиях в Андижане.