Москва, , 16:04 — REGNUM Законопроект, ограничивающий время демонстрации рекламных видеороликов в кинотеатрах, внесло в Госдуму Заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Предлагается установить, что реклама перед началом кино — или видеосеанса не может превышать десяти минут. Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино — или видеосеанса, указанного лицом, осуществляющим кино‑ и видеообслуживание.

Инициатива направлен на предотвращение навязывания рекламы в процессе кинообслуживания, отмечают авторы.