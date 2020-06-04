Иерусалим, , 17:52 — REGNUM «Сделка века» — план примирения Израиля и Палестины, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа — вызвал нарекания не только со стороны официальных лиц ПА, но даже среди части израильского населения Иудеи и Самарии, передают «Вести» (Израиль).

Председатель совета поселений в Иудее и Самарии Давид Эльхаяни выступил с критикой «Сделки века» и даже позволил себе усомниться в дружественных намерениях американского президента Трампа. Эльхаяни и его единомышленники в принципе против создания палестинского государства, считают, что в «сделке века» палестинским арабам дано больше прав, а также требуют включить в план присоединения к Израилю еще четыре населенных пунктов, для обеспечения доступа к святым местам.

Сторонники программы Трампа подчеркивают, что их противники возглавляют мелкие окружные советы, и предупреждают: «Антиамериканские заявления наносят ущерб нашим отношениям с нынешней администрацией США. Речь идет об исключительной произраильской программе, нужно ценить поддержку президента Трампа».

К мнению Эльхаяни присоединились и некоторые другие руководители поселенцев, обеспокоенные деталями плана примирения, который уже начинает исполняться. Тем не менее, у «сделки века» есть и свои сторонники среди поселенцев, например глава находящегося на территории Самарии поселенческого города Ариэль Эли Швиро.