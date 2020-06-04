Сеул, , 15:58 — REGNUM 4 июня президент Южной Кореи провел телефонный разговор с королём Испании, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В рамках 45-минутного разговора Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость солидарности и сотрудничества международного сообщества и отметил готовность южнокорейского правительства делиться опытом борьбы с COVID-19. Он также поблагодарил правительство Испании за оказание помощи в возвращении на родину граждан Южной Кореи из Экваториальной Гвинеи.

В свою очередь, Филипп VI отметил эффективность мер по снижению числа смертей от коронавируса, используемых южнокорейскими властями, а также добавил, что Южная Корея является примером борьбы с эпидемией для международного сообщества.

Кроме того, король Испании поздравил Южную Корею с успешным проведением выборов в Национальное собрание, прошедших в апреле, а также выразил сожаление в связи с переносом визита Мун Чжэ Ина в Испанию из-за коронавируса.